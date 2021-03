Bank DKI Diberi Gelar BUMD Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Salah satu Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta , Bank DKI, meraih gelar Indonesia Best BUMD 2021. Gelar tersebut diberikan atas kinerja mendorong perbankan digital."Mewakili segenap manajemen Bank DKI, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi penghargaan yang telah diberikan terutama kepada para nasabah dan mitra kerja Bank DKI atas kepercayaannya kepada produk dan layanan kami," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 Maret 2021.Penghargaan yang digagas majalah Warta Ekonomi itu menempatkan Bank DKI di puncak teratas BUMD yang mengutamakan perbankan digital. Penghargaan tersebut diterima secara virtual oleh Pemimpin Grup Pengembangan Digital & Komunikasi Bisnis Bank DKI, Edo Yudhistira.Herry Djufraini menyebut penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Bank DKI untuk menjawab kebutuhan nasabah serta mewujudkan masyarakat cash-less dengan terus mendorong transaksi non-tunai melalui inovasi produk dan layanan berbasis digital.Herry mengatakan Bank DKI memiliki komitmen dalam pengembangan dan implementasi digital banking berfokus kepada kebutuhan nasabah dalam mewujudkan sistem pembayaran non-tunai.Hal tersebut dilakukan Bank DKI, dengan pengembangan aplikasi dan implementasi yang berfokus kepada komunitas seperti Jakone Erte, Jakone Artri, Jakone Ancol, pengembangan aplikasi pengajuan kredit online melalui e-Form Consumer Loan serta pengembangan aplikasi JakOne Mobile melalui penambahan fitur dan layanan sesuai kebutuhan nasabah.Terbaru, Bank DKI juga meluncurkan aplikasi JakOne Mobile Bank DKI yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran transaksi non-tunai melalui CPM (Customer Presented Mode). Dengan CPM, pengguna hanya perlu menunjukkan QRIS dari JakOne Mobile kepada merchant untuk bertransaksi.Bank DKI juga memiliki produk e-money berbasis kartu, yakni JakCard dan JakLingko yang sudah digunakan secara luas sebagai e-ticketing untuk moda transportasi seperti Transjakarta, MRT dan LRT.Atas raihan ini sekaligus melengkapi sejumlah penghargaan yang diraih Bank DKI di awal tahun ini, seperti pada 29 Januari 2021, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI meraih Syariah Award 2021 yang diselenggarakan oleh The Iconomics berkat pertumbuhan kinerja keuangan yang positif di tahun 2020.Selain itu, pada 5 Februari 2021, Bank DKI meraih 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 kategori BPD BUKU 3 Non Publik Company dari redaksi Economic Review.Bank DKI juga pernah menerima penghargaan Satisfaction, Loyalty, and Engagement (SLE) Award 2021 dari majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia.(AZF)