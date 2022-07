Baru Satu Tahun, Transaksi Bank Digital BCA Capai Rp36 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bank digital BCA , blu mencatatkan total nilai transaksi selama satu tahun yakni dari pertama kali diluncurkan pada 22 Juli 2022 hingga 15 Juli 2022 sebesar Rp36 triliun.Jumlah transaksi keuangan di platform blu by BCA Digital ini di antaranya berasal dari aksi pembelian dan pembayaran lewat QRIS serta tagihan sebesar Rp161 miliar. Blu juga mencatatkan jumlah pengguna mencapai 806 ribu pengguna."Kami senang mengetahui blu mulai meraih kepercayaan publik sebagai sahabat finansial hanya dalam waktu satu tahun. Kepercayaan nasabah kepada kami terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil terhimpun lebih dari Rp4,4 triliun. Tidak hanya sekadar download, tapi nasabah kami terlihat makin aktif menggunakan blu untuk bermacam transaksi keuangan," kata Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati, Jumat, 22 Juli 2022.Dari seluruh dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, blu sudah menyalurkan kredit lewat channeling, joint financing, dan penyaluran langsung ke nasabah sejumlah Rp1,75 triliun.Upaya blu by BCA Digital yang menjadi pionir BaaS (Bank-as-a-Service) untuk membentuk ekosistem digital di Indonesia juga sudah memperlihatkan kemajuan yang berarti. Per Juli 2022, BCA Digital sudah berhasil mengintegrasikan blu dengan setidaknya dua aplikasi digital partner, di antaranya Blibli dan Telkomsel Redi.Dalam waktu dekat, BCA Digital akan kembali mengintegrasikan blu dengan salah satu platform kampus swasta sehingga akan memudahkan para mahasiswa/i-nya dalam hal urusan finansial.Head of Digital Business PT Bank Digital BCA Edwin Tirta menyatakan keinginan BCA Digital untuk terus membangun ekosistem digital yang tergabung dalam platform blu by BCA Digital."Jika ekosistem digital berhasil dibangun lewat Banking as a Service, pihak bank akan bisa memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bisa transaksi tanpa ke luar masuk aplikasi yang berbeda, memperluas akses financial service kami, dan akan membuat biaya akuisisi nasabah menjadi lebih efisien," pungkas Edwin.