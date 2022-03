Perdagangan Pagi, Rupiah Menguat Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah naik tipis pada perdagangan pagi hari ini. Mata uang rupiah menguat seiring dengan bangkitnya kekuatan greenback terhadap mata uang dunia saat invasi Rusia ke Ukraina.Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.378 per USD, naik 15,5 poin atau 0,11 persen pada pembukaan perdagangan Jumat, 4 Maret 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.369 per USD.Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, menguat karena Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell menegaskan kembali dia mendukung kenaikan 25 basis poin bulan ini.Powell mengulangi komentarnya pada hari kedua kesaksiannya di depan Kongres. Dolar juga didukung oleh data klaim pengangguran mingguan AS, yang menunjukkan pasar tenaga kerja mulai meningkat, sehari menjelang laporan pekerjaan utama AS Februari pada Jumat waktu setempat.Data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun ke level terendah tahun ini pekan lalu. Ekonom mengantisipasi pertumbuhan pekerjaan yang solid satu bulan lagi dalam laporan pekerjaan Jumat. Indeks dolar AS terakhir naik 0,4 persen dan mencapai level tertinggi sejak Juni 2020, sementara dolar turun sedikit terhadap yen.