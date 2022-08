Sukses Gilas Dolar AS, Rupiah Bertengger di Rp14.842/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini mengalami penguatan dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.Mengutip data Bloomberg, Selasa, 30 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD berada di level Rp14.842 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 55 poin atau setara 0,37 persen dari posisi Rp14.897 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.840 per USD hingga Rp14.895 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,07 persen.Data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp14.840 per USD. Rupiah terpantau menguat sebanyak 45 poin atau setara 0,30 persen dari Rp14.885 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.875 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik 12 poin dari Rp14.887 per USD di perdagangan sebelumnya.Sementara itu, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengungkapkan dolar AS melonjak ke level tertinggi 20 tahun terhadap sekeranjang mata uang setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan suku bunga akan dipertahankan lebih tinggi lebih lama untuk menurunkan inflasi yang melonjak.Imbal hasil Treasury AS juga naik di balik komentar Powell, dengan imbal hasil dua tahun naik menjadi 3,48 persen, tertinggi sejak akhir 2007. Sedangkan imbal hasil 10 tahun berada di sekitar 3,1229 persen.