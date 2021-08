IHSG Dibuka Menguat, 215 Saham Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada pembukaan perdagangan pagi ini dibuka pada level 6.062,2. IHSG dibuka menguat 40,8 poin atau 0,68 persen dari penutupan perdagangan pekan sebelumnya.Mengutip RTI, Senin, 30 Agustus 2021, pada saat pembukaan perdagangan IHSG menyentuh level tertinggi di 6.083,3 dan level terendah di 6.062,1. Sebanyak 215 saham menguat, 47 saham melemah, dan 178 saham terpantau stagnan.Adapun volume transaksi tercatat sebanyak 149,4 juta lembar saham senilai Rp107,2 miliar. IHSG mencatat ada 14 ribu kali transaksi.Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 terpantau berada di zona hijau dengan penguatan 5,60 poin atau 0,66 persen ke level 851,3.Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) dalam riset hariannya yang dikutip Medcom.id memperkirakan IHSG pada hari ini akan bergerak naik, seiring dengan kenaikan pasar regional dan AS.Pada penutupan pekan lalu, pasar AS bergerak menguat dengan index Dow Jones naik 0,69 persen, indeks S&P 500 menguat 0,88 persen, dan indeks Nasdaq menguat 1,23 persen.Dari Amerika Serikat (AS), perhatian tertuju pada hasil rapat FOMC yang membahas tentang job recovery, tingkat inflasi, dan potensi tapering yang kemungkinan terjadi sebelum akhir tahun.Sementara, bursa Asia ditutup bervariasi dengan mayoritas menguat. Indeks Kospi naik 0,17 persen, indeks Hang Seng turun 0,03 persen, indeks Shanghai naik 0,59 persen, indeks Nikkei turun 0,36 persen, dan indeks EIDO ditutup naik 1,7 persen.Pasar komoditas juga bervariasi. Pada Jumat lalu, minyak mentah WTI naik 1,93 persen ke level USD68,7 per barel, minyak brent bergerak naik 1,4 persen ke level USD71,6 per barel, dan batu bara turun 0,03 persen ke level USD170,95 per ton.Begitu juga dengan nikel yang naik 1,09 persen ke level USD19,005 per ton, CPO turun 1,34 persen ke level 4,3333 ringgit per ton, dan harga emas terpantau meningkat 0,3 persen ke level USD1.799 per troy ounce.(DEV)