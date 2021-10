Keren! Ini Software Auto Trading Kripto dengan Kecerdasan Buatan Pertama di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: Perangkat lunak (software) auto trading pertama di Indonesia, PT FSP, memanfaatkan kecerdasan buatan ( artificial intelligence /AI) pada pasar kripto. Produk FSP mengandalkan software auto trading yang membantu masyarakat yang ingin menempatkan sebagian dananya di pasar-pasar saham , terutama pasar kripto "Saat ini banyak klien yang mempunyai spare dana lebih dan ingin melakukan trading tapi minim bahkan tidak mempunyai skill. Untuk itu, software ini hadir untuk membantu para trader agar bisa melakukan trading dan mendapatkan profit yang konsisten," ucap Chief Executive Officer (CEO) FSP Hendry Susanto dikutip dari siaran persnya, Kamis, 21 Oktober 2021.Hendry menjelaskan software auto trading ini memungkinkan orang-orang yang melakukan trading dan tidak memiliki waktu dan skill yang cukup. Keuntungan yang diraih para pengguna software ini juga konsisten di persentase minimum satu persen per hari."Adanya software ini bisa membantu kita yang kebanyakan tidak punya skill, tidak punya waktu untuk trading. Profitnya konsisten di persentase satu persen," urai dia.Lebih lanjut Hendry menambahkan menambahkan bahwa software FSP fokus utamanya hanya di market kripto dengan auto trading dan meta trader terkini. "Bisa kita klaim bahwa FSP ini adalah software pertama di Indonesia dengan platform metatrader," tutur dia.FSP memiliki visi dan misi menjadi perusahaan trading software terbaik di Indonesia yang tidak hanya mengandalkan omzet dan profit."Lebih dari itu, segi pelayanannya juga, sistem platformnya kita sebisa mungkin memberikan yang terbaik kepada para nasabah. Misi kami itu My life Is Better Than My Dream dimana bisa dirasakan oleh seluruh anggota/member Fahrenheit," tutup dia.