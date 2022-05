Pembukaan Perdagangan: Kurs Rupiah Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau menguat tipis ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.554 per USD. Mata uang Garuda mampu perkasa di tengah tingkat inflasi AS masih akan tinggi yang akhirnya memperlambat kebijakan moneter agresif dari The Fed Mengutip Bloomberg, Kamis, 12 Mei 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di posisi Rp14.545 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.539 hingga Rp14.551 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.517 per USD.Sementara itu, dolar melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), setelah data ekonomi menunjukkan inflasi AS tetap tinggi tetapi tidak mungkin membuat Federal Reserve beralih ke jalur kebijakan moneter yang lebih agresif.Indeks harga konsumen naik 0,3 persen bulan lalu, kenaikan terkecil sejak Agustus, Departemen Tenaga Kerja mengatakan, versus lonjakan 1,2 persen bulan-ke-bulan dalam IHK Maret, kenaikan terbesar sejak September 2005. Pada basis tahunan, IHK naik 8,3 persen, lebih tinggi dari perkiraan 8,1 persen tetapi di bawah 8,5 persen bulan sebelumnya.Data mengisyaratkan inflasi mungkin telah mencapai puncaknya tetapi tidak mungkin dengan cepat mendingin dan menggagalkan rencana Fed saat ini untuk mengetatkan kebijakan moneter.