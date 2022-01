Masyarakat Diminta Hati-hati dengan Aplikasi Livin' by Mandiri Palsu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan dengan menggunakan link yang mengarahkan ke aplikasi Livin' by Mandiri palsu.Hal itu disampaikan perseroan melalui akun instagram resmi lantaran akhir-akhir ini terdapat banyak penipuan menggunakan modus tersebut."Saat ini pihak Bank Mandiri sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap pihak tidak bertanggung jawab tersebut," katanya dalam akun @bankmandiri dikutip, Sabtu, 1 Januari 2022.Sebagai upaya pencegahan, Bank Mandiri memintah nasabahnya untuk memastikan aplikasi saat mengunduh, login, dan menggunakan aplikasi Livin' by Mandiri dengan benar."Ingat, aplikasi Livin' by Mandiri itu iconnya warna kuning, tersedia di App Store, Play Store, dan App Gallery. Kemudian, nama penerbit aplikasinya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk," ujarnya.Bank Mandiri juga meminta masyarakat yang menemukan Livin' by Mandiri palsu atau aktivitas mencurigakan lainnya untuk menghubungi Mandiri Call 14000.Seperti diketahui, Bank Mandiri tengah mendorong nasabah untuk beralih dari Livin’ By Mandiri berlogo biru menjadi Livin’ By Mandiri dengan logo kuning.Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto pernah menyampaikan, super app Livin’ By Mandiri dengan logo kuning memiliki banyak keunggulan yang didukung oleh fitur yang lebih lengkap dibanding aplikasi transaksi finansial lainnya. Misalnya, fitur quick access yang mempersingkat waktu pengguna Livin' by Mandiri untuk melakukan cek saldo tabungan serta mutasi rekening dengan cepat karena tidak perlu Login ke aplikasi Livin.Tak hanya itu, super app Livin' by Mandiri juga memungkinkan calon nasabah untuk membuka rekening baru lewat aplikasi dengan mudah, cepat dan aman.“Kami berharap melalui peluncuran Livin’ by Mandiri, nasabah Bank Mandiri dan masyarakat umum yang belum menjadi nasabah dapat menikmati kemudahan layanan perbankan, sehingga Bank Mandiri dapat hadir lebih dekat dengan layanan yang mudah dan aman di tengah masyarakat,” kata Aquarius.