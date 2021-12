Pembukaan Pagi: Kurs Rupiah Gilas Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bursa saham Amerika Serikat

(ABD)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di level Rp14.303 per USD. Mata uang Garuda kian menunjukkan taringnya terhadap mata uang Paman Sam di tengah The Fed memutuskan mempercepat tapering.Mengutip Bloomberg, Rabu, 22 Desember 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.267 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.267 hingga Rp14.278 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.181 per USD.Sementara itu, dolar AS melemah tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena euro dan poundsterling nggris naik moderat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,07 persen menjadi 96,4892.Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1281 dari USD1,1274 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris meningkat menjadi USD1,3264 dibandingkan dengan USD1,3202 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7154 dibandingkan dengan USD0,7110.Sedangkan dolar AS dibeli 114,10 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 113,71 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9238 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9222 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2925 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2947 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat (AS) kompak menghijau pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kenaikan serentak terjadi pada indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P500, dan Nasdaq.DJIA naik 1,6 persen, S&P 500 naik 1,78 persen, dan Nasdaq naik 2,40 persen. Kenaikan bursa saham AS memupus aksi ambil untung kemarin. Saham-saham yang memimpin kenaikan di DJIA adalah Nike Inc (NKE), Boeing.co (co) serta American Express (AXP). Masing-masing naik 6,14 persen, 5,8 persen, serta 3,22 persen.Sementara saham yang memimpin kenaikan di Nasdaq adalah Atlassian Corporation PLC (TEAM), Micron Technology Inc (MU) serta Trip.com Group Ltd (TCOM). Masing-masing naik 10,8 persen, 10,5 persen, dan 8,3 persen.