Rupiah Menguat Lagi ke Posisi Rp14.233/USD

Dolar AS melemah

(DEV)

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan hari ini terpantau kembali melanjutkan penguatan.Mengutip data Bloomberg, Kamis, 23 Desember 2021, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.233 per USD. Mata uang Garuda menguat sebanyak 57 poin atau setara 0,40 persen dari posisi Rp14.290 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.245 per USD. Rupiah menguat sebanyak 15 poin atau setara 0,10 persen dari Rp14.260 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.251 per USD atau naik dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.264 per USD. Dolar AS melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena sentimen risiko membaik di pasar, memperkuat mata uang yang sensitif terhadap risiko seperti dolar Australia. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,41 persen pada 96,0888.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1331 dibandingkan dengan USD1,1281 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3359 dibandingkan dengan USD1,3264 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7214 dibandingkan dengan USD0,7154.Sedangkan dolar AS dibeli 114,17 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 114,10 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9196 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9238 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2843 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2925 dolar Kanada.