Aset Kripto Masih Merah, Ini Biang Keroknya

"Masih cenderung lesunya pasar kripto hari ini terjadi setelah

obligasi pemerintah AS (Treasury) kembali melonjak,

Treasury bertenor 10 tahun naik ke kisaran level 1,8 persen. Melonjaknya

Treasury membuat investor kembali melepas saham-saham teknologi di AS dan turut menjadi sentimen negatif bagi pasar kripto," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Rabu, 19 Januari 2022.





"Kami berharap ini memberikan dasar di bawah untuk kripto, yang telah berada di bawah tekanan selama beberapa minggu terakhir karena pasar mulai menetapkan pandangan yang lebih seimbang untuk normalisasi Fed," imbuhnya.



Selain itu, investor fokus pada pertemuan Federal Reserve AS minggu depan yang kemungkinan akan memberi sinyal bahwa mereka akan menaikkan suku bunga pada Maret untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun. Fed fund berjangka telah sepenuhnya memperhitungkan pengetatan pada Maret dan empat kenaikan suku bunga pada 2022.

Pergerakan aset kripto hari ini

Adapun melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 09.25 WIB, hanya Bitcoin, Solana, dan Terra yang bergerak di zona hijau. Bitcoin menguat 0,48 persen ke level harga USD42.430,62 per koin atau setara dengan Rp608,87 juta per koin, Solana bertambah 0,99 persen ke level USD141,54 per koin atau Rp2,03 juta per koinnya, dan Terra melesat 3,02 persen ke USD79,75 per koin atau setara Rp1,14 juta per koin.



Sedangkan sisanya kembali terkoreksi, Ethereum melemah 1,46 persen ke level USD3.167,27 per koin atau Rp45,45 juta per koin, Cardano ambles 6,5 persen ke USD1,51 per koin atau Rp21.669 per koin, dan Polkadot terkoreksi 2,05 persen ke USD25,22 per koin atau Rp361.907 per koin.



Dalam perdagangan sore ini, Ethereum di platform Litedex Protocol pada pukul 15.00 WIB melemah di harga USD3.064,22 atau turun 4,37 persen dengan volume transaksi sebesar USD13,66 miliar dengan kapitalisasi pasar USD364,56 miliar.



"Sedangkan untuk perdagangan besok, Ethereum kemungkinan dibuka fluktuatif namun melemah di kisaran USD2.950,50 hingga USD3.180,70," tutup Ibrahim.

