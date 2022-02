CIMB Niaga Perkuat Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), mendukung penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( SDGs ) untuk mendukung implementasi keberlanjutan di Indonesia. CIMB Niaga membangun bisnis yang berkelanjutan dengan melakukan sinergi antara aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan tata kelola ke dalam proses perbankan."Dalam menjalankan bisnis, CIMB Niaga tidak sekadar mengejar profit, kami juga berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan bumi untuk generasi mendatang," kata Direktur Compliance, Corporate Affairs and Legal CIMB Niaga Fransiska Oei dalam keterangan resminya, Selasa, 1 Februari 2022.Implementasi keberlanjutan di CIMB Niaga dilakukan melalui lima pilar strategi. Pertama, Tindakan Berkelanjutan (Sustainable Action) yang bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip keberlanjutan pada kegiatan operasional bank, antara lain dengan membuat kebijakan dan prosedur keberlanjutan, menerapkan green office policy, inisiatif waste management, dan lain-lain.Kedua, Usaha Berkelanjutan (Sustainable Business), yaitu bagaimana Bank dapat menghasilkan laba dengan prinsip keberlanjutan dan secara bertanggung jawab. Melalui pilar Sustainable Business ini, CIMB Niaga fokus pada dua hal, yaitu memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif.Memaksimalkan dampak positif diterjemahkan oleh CIMB Niaga dengan mendorong pertumbuhan portofolio green/sustainable finance maupun pembiayaan rendah karbon. Pertumbuhan tersebut difasilitasi melalui beberapa produk/program pembiayaan berkelanjutan yang telah diluncurkan oleh CIMB Niaga."Seperti Green Mortgage, Sustainable Linked-Loan/Financing, Sustainable Financing Program, pembiayaan motor listrik melalui Motor X-TRA, dan Solar Panel Program," ungkapnya.Adapun untuk meminimalisir dampak negatif, CIMB Niaga melakukan Uji Tuntas Keberlanjutan (Sustainability Due Diligence) yaitu mengidentifikasi proposal pembiayaan pada sektor dengan risiko keberlanjutan tinggi dan mengidentifikasi isu sosial dan/atau lingkungan dari proposal pembiayaan tersebut.Proses identifikasi tersebut dilakukan dengan bantuan beberapa perangkat, yaitu Kebijakan dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan, Daftar Sektor Industri dengan Risiko Keberlanjutan Tinggi, dan Panduan Sektor (sector guidance). Selain itu, CIMB Niaga juga memonitor risiko keberlanjutan dari portofolio keberlanjutannya.Uji Tuntas Keberlanjutan menjadi salah satu cara CIMB Niaga untuk meminimalkan risiko keberlanjutan dari aktivitas pembiayaannya, sekaligus juga sebagai sarana untuk mengajak nasabah untuk meningkatkan kinerja keberlanjutannya terutama bagi nasabah yang kegiatan usahanya dianggap memiliki risiko keberlanjutan tinggi.Melalui Panduan Sektor, CIMB Niaga menetapkan standar keberlanjutan minimum yang harus dipenuhi oleh nasabah. Panduan Sektor yang telah dimiliki CIMB Niaga yaitu untuk sektor perkebunan kelapa sawit, batu bara, kehutanan, minyak dan gas bumi, serta infrastruktur, perumahan dan konstruksi."Kami memonitor dan mengevaluasi risiko pada level sektor industri dan portofolio, mengelola eksposur pembiayaan agar sejalan dengan target Net Zero 2050 dari CIMB Group," ujar dia.Pilar strategi keberlanjutan yang ketiga, yaitu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). CIMB Niaga melaksanakan berbagai inisiatif seperti Community Link untuk mengajak partisipasi aktif masyarakat dan karyawan dalam mengajukan ide dan melakukan kegiatan CSR guna memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar.Pilar keempat, Tata Kelola dan Risiko (Governance and Risk) diimplementasikan antara lain melalui penetapan visi dan misi keuangan berkelanjutan. Terkait risiko, CIMB Group, termasuk CIMB Niaga, telah berkomitmen untuk tidak lagi membiayai sektor batu bara pada 2040.Adapun pilar kelima yaitu Keterlibatan dan Advokasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement and Advocacy) yang bertujuan untuk meningkatkan awareness dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan sustainability. Hal ini sesuai dengan prinsip pencapaian SDGs, yaitu no one left behind."Pada akhirnya implementasi keuangan berkelanjutan tidak dapat hanya dilakukan oleh Bank, namun harus melibatkan semua pihak. Oleh karena itu, CIMB Niaga mengajak seluruh stakeholders untuk bersama-sama mengimplementasikan keuangan berkelanjutan," pungkasnya.