Pegang Proyek Strategis Kakap Bikin BRI Danareksa Sekuritas Raup Cuan Rp100 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Adapun beberapa transaksi besar lainnya yang ditangani oleh BRIDS antara lain adalah:

Transaksi divestasi jalan tol Trans Jawa PT Waskita Toll Road kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi sebesar Rp5,8 triliun. Buyback saham PT Jasamarga Semarang Batan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol. Divestasi ke Kings Bless Limited, anak perusahaan King Expressway, dengan total nilai transaksi Rp3,8 triliun.

(AHL)

Jakarta: BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan entitas asosiasi PT Danareksa (Persero), merampungkan berbagai proyek strategis perusahaan di Indonesia sebagai Lead Financial Advisory dengan total nilai transaksi lebih dari Rp100 triliun pada 2022.Proyek strategis terbesar yang ditangani oleh BRIDS adalah kemitraan strategis antara PT Angkasa Pura II dengan operator bandara global untuk Bandara Internasional Kualanamu. BRIDS berhasil mendukung AP II membangun struktur transaksi yang menguntungkan dan menutup kesepakatan berjangka waktu 25 tahun dengan nilai kerja sama, berdasarkan data AP II, sekitar USD6 miliar atau setara dengan Rp90 triliun, termasuk investasi dari mitra strategis sedikitnya Rp15 triliun.BRIDS juga berperan penting dalam akuisisi 6.000 tower Indosat Ooreedoo Hutchison (IOH) oleh anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ( Telkom ), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dengan total nilai transaksi sebesar Rp10,3 triliun, yang tercatat sebagai salah satu transaksi sale and leaseback terbesar di Asia Tenggara.Direktur Investment Banking Advisory BRIDS Hendra Hermawan mengungkapkan sepanjang 2022, BRIDS mampu merampungkan 23 transaksi advisory yang terdiri dari lima transaksi general advisory, dan 18 transaksi transactional advisory."Selama ini BRIDS senantiasa dipercaya untuk menjadi penasehat keuangan utama pada proyek strategis Pemerintahan dan BUMN. Dengan bergabungnya BRIDS pada ekosistem BRI Group, kami berharap ke depannya dapat memperluas portofolio klien kami kepada klien swasta," jelas Hendra, dalam keterangan resminya, Senin, 1 Mei 2023.Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menambahkan, dari sisi kinerja keuangan perusahaan, lini bisnis financial advisory memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan [erusahaan di 2022."Lini bisnis financial advisory perusahaan berkontribusi cukup besar dengan porsi sebesar 21 persen dari total pendapatan 2022. Kami berharap tahun ini bisnis financial advisory dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap keuangan perusahaan," ujar Laksono.Melansir laman Kemenkeu, financial advisor adalah peran seorang profesional yang memberikan saran (advise) kepada klien dan memberikan solusi untuk perencanaan dan masalah keuangan (financial). Pemberian saran itu dapat berupa konsultasi one on one maupun secara massal dalam bentuk seminar.Di dunia bisnis, layanan ini menjadi sebuah peran bergengsi dengan fee yang cukup tinggi karena financial advisor berperan penting dalam menyusun strategi untuk menghadapi kondisi ekonomi yang terjadi saat ini maupun menyusun proyeksi untuk masa depan sehingga target bisnis dapat disusun secara SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound.