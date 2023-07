Mantap! Rupiah Kembali Dekati Rp15 Ribu/USD

Baca juga: Cek Penyebab Kurs Rupiah Kembali Perkasa Sore Ini





Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi ini menguat 0,22 persen atau 34 poin menjadi Rp15.119 per USD.Mengacu laman Bloomberg, Rabu, 12 Juli 2023, hingga pukul 09.43 WIB posisi rupiah semakin kuat terhadap dolar AS yaitu di level Rp15.082,5 per USD, naik 70,5 poin atau 0,47 persen dibandingkan posisi rupiah pada penutupan perdagangan hari sebelumnya yaitu Rp15.153 per USD.Pada hari ini, rupiah akan bergerak di kisaran Rp15.074 hingga Rp15.130 per USD.Sedangkan jika mengacu data Yahoo Finance, posisi rupiah lebih kuat yaitu di level Rp15.079 per USD pada pukul 09.43 WIB.Hari ini rupiah akan bergerak di level Rp15.069 hingga Rp15.160 per USD.Dolar Amerika Serikat melemah terhadap sebagian besar pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena imbal hasil acuan obligasi Pemerintah AS 10-tahun turun.Posisi mata uang dunia saat ini tertuju pada data harga konsumen AS akan dirilis Rabu.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,24 persen menjadi 101,7344 pada akhir perdagangan.