IHSG Sudah Melemah di Perdagangan Pagi

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bervariatif pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG cenderung memerah pada pembukaan perdagangan.IHSG minus 0,08 persen atau 0,90 bps ke level 6.863 pada pembukaan perdagangan Jumat, 21 Juli 2023. IHSG bergerak pada rentang 6.856 sampai dengan 6.877.Sementara itu, Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan kemarin. Laju Wall Street karena investor mewaspadai kenaikan suku bunga The Fed serta kinerja beberapa perusahaan pada semester I-2023.Melansir CNBC International, Jumat, 21 Juli 2023, laju S&P500 melemah 0,68 persen atau 30,85 poin, Nasdaq melemah 2,05 persen atau 294 bps. Sementara itu Dow Jones (DJIA) naik 0,47 persen atau 163 bps.Saham-saham yang naik adalah Johnson & Johnson, Xcel Energy Inc, T-Mobile US, dan Goldman Sachs, Boeing Co. Sementara itu saham-saham yang melemah adalah Netflix, Tesla Inc, Microsoft corp, Nike Inc, dan Apple Inc.