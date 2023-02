Waduh.. Layanan Internet Banking Ini Bakal Disetop, Terus Pakai Apa Dong?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



Cara aman transaksi pakai BRImo

(HUS)

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI akan menghentikan seluruh layanan internet banking versi website-nya per 28 Februari 2023. Hal tersebut diumumkan emiten berkode saham BBRI tersebut pada laman Internet Banking BRI pada https://ib.bri.co.id/ib-bri/Login.html "Terima kasih nasabah internet banking BRI versi website, akan tutup per 28 Februari 2023," tulis pengumuman tersebut yang dikutip Medcom.id, Senin, 13 Februari 2023.Namun demikian, nasabah BRI diminta tak khawatir. Sebab perusahaan perbankan milik negara yang punya kekuatan inti di segmen UMKM tersebut memiliki aplikasi BRImo, yang dinilai jauh lebih efisien dan cepat dalam bertransaksi keuangan."Anda bisa terus bertransaksi secara cepat dan aman dengan menggunakan aplikasi BRImo," tegas pengumuman BRI.Dikutip dari laman resminya, BRImo merupakan aplikasi keuangan digital Bank BRI terbaru berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non nasabah BRI untuk dapat bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru, fitur login face recognition, login fingerprint, top up gopay, pembayaran QR, dan fitur-fitur menarik lainnya, dengan pilihan source of fund atau sumber dana setiap transaksi dapat menggunakan rekening giro atau tabungan.Tujuan pengembangan aplikasi BRI Mobile BRImo versi terbaru adalah untuk mempersiapkan business model baru ke depan, pergeseran kebiasaan nasabah yang sebelumnya bertransaksi melalui unit kerja BRI, kemudian shifting ke ATM dan SMS Banking, dan diharapkan ke depan seluruh nasabah mulai bertransaksi melalui internet banking (BRImo)."Cara daftar BRImo serta aktivasi aplikasi BRImo Mobile Banking BRI terbaru ini sangat mudah, bisa dilakukan langsung melalui aplikasi BRImo," terang BRI dalam laman resminya bri.co.id Pada halaman yang sama, BRI juga memberikan tips cara yang aman dalam bertransaksi menggunakan BRImo. Pertama, download atau update aplikasi BRImo di Google Play Store maupun App Store. Jangan download dari aplikasi pihak ketiga (format .apk).Dua, gunakan jaringan internet yang aman (hindari wi-fi publik). Tiga, jangan mengggunakan User ID dan Password yang mudah ditebak. Empat, hindari pemakaian tanggal lahir untuk PIN BRImo.Lima, rahasiakan User ID, Password, PIN dari orang lain. Enam, ubah Password dan PIN secara rutin. Tujuh, periksa mutasi rekening secara rutinDelapan, aktifkan SMS notifikasi di Kantor BRI terdekat. Sembilan, pastikan Log Out sempurna saat selesai memakai aplikasi BRImo.