Libas Dolar AS, Rupiah Naik ke Level Rp14.067 per USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah berhasil menguat pada pembukaan perdagangan selasa pagi. Mata uang Garuda akhirnya melibas keperkasaan mata uang Paman Sam yang sempat unggul pada penutupan perdagangan kemarin.Mengutip data Bloomberg, Selasa, 19 Oktober 2021, kurs rupiah naik tipis 30 poin atau 0,21 persen ke posisi Rp14.067 per USD dari sebelumnya Rp14.110 per USD.Rupiah berada pada rentang Rp14.067-Rp14.082 per USD dengan year to date return 0,21 persen. Sementara itu, menukil data Yahoo Finance, rupiah malah anjlok 13 poin atau 0,09 persenke level Rp14.092 per USD dari perdagangan sebelumnya Rp14.067 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan melemah ke level Rp14.096 per USD dari sebelumnya di level Rp14.084 per USD.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (USD) sedikit melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Pelemahan ini terimbas penurunan produksi di pabrik-pabrik manufaktur Amerika Serikat (AS).Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya menyusut 0,02 persen menjadi 93,95. Indeks sebelumnya mencapai 94,17 karena imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat.Dolar Selandia Baru malah naik setelah data menunjukkan bahwa negara itu menghadapi tekanan harga tertinggi dalam satu dekade. Mata uang Kiwi ini terakhir dikutip USD0,7081 setelah sebelumnya naik ke tertinggi satu bulan di USD0,7105.Poundsterling pun sempat mencapai level tertinggi 20 bulan terhadap euro setelah Gubernur bank sentral Inggris, Bank of England (BoE), Andrew Bailey mengirim sinyal baru bahwa bank sentral bersiap untuk menaikkan suku bunga karena risiko inflasi meningkat.