Rupiah Pagi Tak Bernyali Menguat

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau tertekan ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.397 per USD. Mata uang Garuda belum berhasil menghantam mata uang Paman Sam meski kekhawatiran tentang varian Omicron mereda.Mengutip Bloomberg, Jumat, 3 Desember 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke level Rp14.429 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.395 hingga Rp14.429 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.358 per USD.Sementara itu, dolar Kanada sedikit menguat terhadap greenback pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Akan tetapi bertahan di dekat level terendah dalam lebih dari dua bulan, karena investor menilai dampak terhadap ekonomi global dari varian virus korona Omicron dan menantikan data domestik.Dolar Kanada diperdagangkan 0,1 persen lebih tinggi pada 1,2807 terhadap greenback, atau 78,08 sen AS, setelah menyentuh posisi intraday 1,2837, yang merupakan level terendah 10-minggu yang dicapai pada Selasa, 30 November."Kami mendapat ketidakpastian yang berkelanjutan dari ketakutan Omicron, ketidakpastian terkait dengan politik AS yang memanas saat kami mendekati tenggat waktu untuk semua jenis hal. Ketidakpastian itu cenderung mengangkat dolar AS-dolar Kanada," kata Kepala Strategi Valuta Asing Global BMO Capital Markets Greg Anderson."Tetapi pada saat yang sama resistensi (di 1,2850) tampaknya cukup solid untuk saat ini," tambah Anderson.Pemerintah federal AS mendekati batas pinjaman USD28,9 triliun, yang diperkirakan Departemen Keuangan dapat mencapainya pada 15 Desember. Kegagalan untuk memperpanjang atau mencabut batas tepat waktu dapat memicu bencana ekonomi gagal bayar.