Direstui OJK, BEI Bakal Luncurkan Papan Perdagangan Ekonomi Baru

Bandung: Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan papan perdagangan ekonomi baru atau new economy, setelah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkapkan, papan new economy akan meluncur pada 5 Desember 2022. Dengan demikian, nantinya akan terdapat empat jenis papan perdagangan di bursa saham."Kami baru saja menerima surat dari OJK terkait dengan persetujuan new economy baru saja kita terima. Kita akan live new economy 5 Desember," kata Iman dalam Workshop Media Gathering Pasar Modal 2022 di Bandung, dikutip Sabtu, 26 November 2022.Papan perdagangan saham berfungsi untuk mengklasifikasikan kondisi suatu perusahaan tercatat. Saat ini terdapat tiga jenis papan perdagangan di bursa, yakni papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi.Papan new economy diluncurkan BEI untuk memfasilitasi perusahaan yang dinilai inovatif dan memiliki manfaat sosial yang luas. Salah satu sektor usaha yang dinilai cocok dengan kriteria ini ialah sektor teknologi "Papan new economy ini diciptakan untuk perusahaan yang menggunakan teknologi yang menceritakan inovasi produk dan kemanfaatan sosial yang luas," ungkapnya.Selain itu, papan perdagangan baru tersebut juga disiapkan untuk memfasilitasi perusahaan dengan potensi kapitalisasi pasar besar, namun kinerja keuangan belum positif. Oleh karenanya papan new economy nantinya akan setara dengan papan utama, yakni papan perdagangan untuk emiten berukuran besar dan memiliki rekam jejak yang positif.Iman belum bisa mengungkapkan emiten mana saja yang akan masuk ke dalam papan new economy. "Yang paling penting perusahaan (papan new economy) setara dengan papan utama," pungkas Iman.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id