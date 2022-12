OK Bank Permudah Masyarakat Dapat Dana Tambahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di tengah puncak musim hujan yang diprediksi akan terjadi pada momen Natal dan Tahun Baru, Bank Oke Indonesia (OK Bank) siap membantu masyarakat untuk mendapatkan dana tambahan dalam rencana renovasi rumah."Dana tambahan ini didapatkan melalui beberapa program perbankan seperti yang ditawarkan oleh OK Bank melalui Program OK KTA," kata Department Head Retail OK Bank Hardiansyah Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 29 Desember 2022.Program OK KTA yang diberikan oleh OK Bank ini banyak dinikmati oleh nasabah yang ingin melakukan renovasi rumah. Setiap nasabah dapat mengakses pengajuan kredit OK KTA melalui persyaratan yang mudah hanya dengan melampirkan identitas diri (KTP) dan referensi bukti vaksin kedua."Proses pengajuan pinjaman juga cepat, hanya lima menit, dan pencairan cukup satu hari kerja apabila dokumen yang disertakan lengkap dan sesuai," terangnya.Lebih lanjut Hardiansyah menjelaskan, produk OK KTA dari OK Bank dapat menjadi pendukung besar bagi mereka yang sedang menyiapkan dana tambahan untuk renovasi rumah. "Program ini juga memberikan pinjaman hingga Rp200 juta dengan tenor sampai 60 bulan," papar dia.Pada program yang dihadirkan OK Bank juga menawarkan suku bunga yang kompetitif , mulai dari 0,89 persen. "Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan pembayaran berkala di kemudian hari," tutupnya.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id