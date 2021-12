Perdagangan Pagi, IHSG Naik 0,54%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) naik pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG bergerak dalam rentang 6.537 hingga 6.570. Mata uang rupiah juga bergerak naik pada hari ini. IHSG naik 0,49 persen atau 32,36 poin ke level 6.559 pada pembukaan perdagangan Kamis, 23 Desember 2021. Volume perdagangan sebanyak 4 miliar. Dalam setahun, IHSG sudah naik 8,41 persen.IHSG mendapat sentimen dari pergerakan bursa saham Amerika Serikat (AS) yang menguat. Penguatan dipimpin Nasdaq diikuti dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Avarage (DJIA). Nasdaq naik 1,18 persen, S&P 500 naik 1,02 persen, dan DJIA naik 0,74 persen.Dikutip dari CNBC International, Kamis, 23 Desember 2021, saham Tesla (TSLA) memimpin kenaikan dengan naik 7,9 persen. Disusul saham Paychex Inc (Payx) dan Xlinx Inc (XLNX). Kemudian saham Apple Inc ( AAPL) yang baru saja meraih rating AAA dari Moody dengan naik 1,5 persen. Saham Caterpillar Inc (CAT) juga naik 1,93 persen.Sementara itu, Bloomberg mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.242 per USD atau naik 47 poin. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah ke level Rp14.260 atau stagnan.