Rupiah Pagi Ambruk

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terkoreksi pada pembukaan perdagangan pagi ini dibandingkan penutupan sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Rabu, 2 Maret 2022, rupiah melemah 39,5 poin atau setara 0,27 persen ke level Rp14.374 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya. Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp14.360-Rp14.377 per USD.Pada penutupan perdagangan Selasa, 1 Maret 2022, rupiah menguat di level Rp14.365 per USD atau terapresiasi 30 poin setara 0,21 persen.Sementara itu, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi melemah 32 poin atau 0,22 persen ke posisi Rp14.367 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.335 per USD.Berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah dibuka di level Rp14.345 per USD. Sementara, kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah menguat pada level Rp14.350 per USD dibanding posisi sebelumnya Rp14.369 per USD.Adapun euro jatuh mencapai level terendah terhadap dolar AS sejak Juni 2020 pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Sementara rubel Rusia turun dalam perdagangan yang fluktuatif karena invasi Rusia ke Ukraina meningkat dan harga minyak melonjak.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, melonjak dan naik 0,6 persen. Ini karena investor berbondong-bondong ke taruhan mata uang safe haven.