Padahal Kemarin Mampu Menguat, Eh Pagi Ini Rupiah Lesu di Rp15.202/USD

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD0,9895 dibandingkan dengan USD1 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,1344 dibandingkan dengan USD1,1479 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,6507 dibandingkan dengan USD0,6498. Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau melemah ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp15.192 per USD. Mata uang Garuda tak mampu meredam keperkasaan mata uang Paman Sam yang kembali mendapatkan kekuatan usai sentimen positif di pasar memudar.Mengutip Bloomberg, Kamis, 6 Oktober 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke level Rp15.202 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.198 hingga Rp15.208 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.146 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena sentimen positif di pasar keuangan memudar dan mata uang berisiko menurun. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,91 persen menjadi 111,0740, menyusul penurunan 1,5 persen di sesi sebelumnya.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD0,9895 dibandingkan dengan USD1 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,1344 dibandingkan dengan USD1,1479 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,6507 dibandingkan dengan USD0,6498.

Sedangkan dolar AS dibeli 144,47 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 143,93 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9825 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9787 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3602 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3510 dolar Kanada.



Di sisi lain, saham-saham Wall Street lebih rendah pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Hal itu setelah data menunjukkan permintaan tenaga kerja AS yang menguat lagi menyiratkan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama.

Indeks Dow Jones Industrial Average tergelincir 42,45 poin atau 0,14 persen, menjadi 30.273,87 poin. Indeks S&P 500 terpangkas 7,65 poin atau 0,20 persen, menjadi 3.783,28 poin. Indeks Komposit Nasdaq merosot 27,77 poin atau 0,25 persen, menjadi 11.148,64 poin.