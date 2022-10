Apes! Kurs Rupiah Pagi Ambruk ke Rp15.364/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau ambruk ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp15.357 per USD. Mata uang Garuda tak mampu meredam keperkasaan mata uang Paman Sam dengan pelaku pasar menantikan rilis data inflasi utama Amerika Serikat (AS) Mengutip Bloomberg, Rabu, 12 Oktober 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp15.364 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.364 hingga Rp15.378 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp15.323 per USD.Sementara itu, kurs dolar AS sedikit lebih tinggi terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya dalam perdagangan yang bergejolak pada akhir transaksi Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Pelaku pasar dengan cemas mengantisipasi laporan inflasi utama AS yang diperkirakan akan menunjukkan tekanan harga tetap kuat.