Emas Antam Masih Kinclong, Ini Rincian Harganya

Jakarta: Harga logam mulia keluaran PT Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan awal pekan ini mengalami kenaikan tipis Rp1.000 per gram.Melansir laman Logam Mulia, Senin, 9 Januari 2023 harga emas ukuran satu gram berada level Rp1,033 juta, sebelumnya harga logam mulia Antam sebesar Rp1,032 juta per gram.Sementara untuk harga buyback emas terpantau di Rp941 ribu per gram, juga mengalami peningkatan harga Rp1.000 per gram. Sedangkan untuk harga perak hari ini per satu gram yaitu Rp12.800 per gram, naik Rp50 dari perdagangan hari sebelumnya.Emas batangan 0,5 gram Rp566,5 ribu.Emas batangan 1 gram Rp1,033 juta.Emas batangan 2 gram Rp2 juta.Emas batangan 3 gram Rp2,98 juta.Emas batangan 5 gram Rp4,94 juta.Emas batangan 10 gram Rp9,82 juta.Emas batangan 25 gram Rp24,43 juta.Emas batangan 50 gram Rp48,79 juta.Emas batangan 100 gram Rp97,51 juta.Emas batangan 250 gram Rp243,51 juta.Emas batangan 500 gram Rp486,82 juta.Emas batangan 1.000 gram Rp973,6 juta.