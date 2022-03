Rupiah Bertengger di Zona Hijau

Jakarta: Nilai tukar ( kurs ) rupiah kembali unjuk gigi pada pembukaan perdagangan Kamis pagi. Mata uang Garuda berhasil mengungguli mata uang Paman Sam yang tengah pamer kekuatan.Mengutip data Bloomberg, Kamis, 31 Maret 2022, kurs rupiah naik enam poin atau 0,04 persen ke posisi Rp14.336 per USD dari sebelumnya Rp14.343 per USD.Rupiah berada pada rentang Rp14.335-Rp14.344 per USD dengan year to date return 0,53 persen. Sementara itu, menukil data Yahoo Finance, rupiah dibuka menguat lima poin atau 0,03 persen ke level Rp14.345 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah juga diperdagangkan naik ke level Rp14.349 per USD dari sebelumnya di level Rp14.364 per USD.Sementara itu, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta menguat tipis 4 poin atau 0,02 persen ke level Rp14.340 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.344 per USD.