Kurs Rupiah Pagi Menguat ke Rp14.649/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat atau di akhir pekan terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di level Rp14.719 per USD. Meski demikian, mata uang Garuda belum mampu melonjak signifikan di tengah agresifnya The Fed menaikkan suku bunga Mengutip Bloomberg, Jumat, 20 Mei 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.649 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.637 hingga Rp14.653 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.620 per USD.Sementara itu, dolar tergelincir secara luas pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), jatuh ke level terendah dua minggu, memperpanjang kemundurannya dari tertinggi dua dekade. Sebagian besar mata uang utama yang terpukul oleh kenaikan greenback tahun ini menarik pembeli.Dengan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global, dolar mencatat penurunan tajam terhadap yen Jepang dan franc Swiss, yang cenderung menarik investor pada saat terjadi tekanan atau risiko pasar.Tetapi dolar juga bernasib buruk terhadap mata uang berisiko, termasuk dolar Australia dan Selandia Baru, karena kerugian sejauh tahun ini dalam untuk mata uang ini telah menarik beberapa pembeli."Investor mungkin sudah cukup dengan dolar AS dan mencari untuk mendiversifikasi risiko -terutama karena dukungan dolar AS yang lebih luas dari kenaikan imbal hasil AS tampaknya telah maksimal," kata Kepala Strategi Mata Uang Scotia Bank Shaun Osborne.Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama, turun 1,0 persen pada 102,79, terendah sejak 5 Mei. Itu menempatkan indeks pada kecepatan untuk satu dari hanya enam contoh selama lima tahun terakhir ketika mencatat kerugian satu hari 1,0 persen atau lebih.Indeks mencapai level tertinggi hampir dua dekade pekan lalu karena Federal Reserve yang hawkish dan meningkatnya kekhawatiran tentang keadaan ekonomi global membantu mengangkat mata uang AS. Indeks dolar AS naik 7,5 persen untuk tahun ini.Pada Kamis, 19 Mei, dolar tergelincir ke level terendah tiga minggu terhadap yen dan level terendah dua minggu terhadap franc Swiss. Namun, para analis memperingatkan agar tidak membaca terlalu banyak tentang mundurnya dolar.