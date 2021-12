Aset Kripto Big Cap Melempem Imbas Percepatan Tapering The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak delapan dari 10 aset kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) terpantau stagnan cenderung mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini. Hal ini terjadi karena investor masih merespons keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve ( The Fed ) yang mempercepat pengurangan pembelian asetnya (quantitative easing) atau tapering, dimulai pada bulan ini.Chief Technology Officer Litedex Protocol Aji M Iqbal mengungkapkan percepatan tapering dapat membawa The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan beberapa kali pada tahun depan. The Fed hanya akan membeli obligasi pemerintah sebesar USD60 miliar per bulan mulai Januari 2022, dan kemungkinan akan melanjutkan skema tersebut pada bulan-bulan selanjutnya."Risiko The Fed yang mempercepat pengurangan pembelian asetnya atau tapering yang dimulai pada bulan ini akan berdampak terhadap perdagangan kripto," jelas Aji dikutip dari siaran persnya, Senin, 20 Desember 2021.Selain itu, lanjutnya, investor juga khawatir dengan perkembangan terbaru dari covid-19 varian Omicron. Di AS, meningkatnya kasus covid-19 dan kian agresifnya penyebaran Omicron memicu kekhawatiran ekonomi akan terganggu kembali, menyusul diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial."Pada Jumat pekan lalu, AS mencatat sebanyak 163.707 kasus baru dengan 1.653 kematian. Presiden AS Joe Biden juga meminta warga segera divaksin dan mengambil suntikan booster. AS mencatat total kasus covid-19 sebanyak 51 juta dengan 827 ribu kematian sejak pandemi mewabah," paparnya.Melansir data Coinmarketcap.com, XRP meningkat 1,86 persen dalam 24 jam terakhir dibanderol sekitar USD0,8397 per keping. Sedangkan Terra meroket 6,73 persen menjadi USD77,33 per keping.Sementara itu, Bitcoin turun tipis 0,15 persen ke posisi USD46.685 per koin. Diikuti ethereum yang melorot 0,18 persen menjadi USD3.981 per keping. Padahal, sepekan terakhir ethereum sudah bertahan di level USD4.000-an.Selanjutnya, Binance Coin atau BNB jatuh 0,51 persen ke posisi USD530,15 per keping. Lalu, Tether turun tipis 0,02 persen menjadi USD1 per keping, dan Solana rontok 1,58 persen menjadi USD179,5 per keping.Cardano juga merosot 0,23 persen ke level USD1,24 per keping dan Avalanche yang merupakan pendatang baru di 10 papan teratas terjun bebas 6,25 persen menjadi USD107,13 per keping."Untuk perdagangan besok, Etherium kemungkinan dibuka fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran USD3.750 hingga USD3.970 per koin," tutup Aji.