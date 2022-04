Agar Tak Keliru Ambil Keputusan, Berinvestasi Aset Kripto Harus Paham

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Platform pendidikan berbasis digital, Great Edu bersama developer kripto ARS Defi, mengedukasi publik tentang berinvestasi di aset kripto . Masyarakat diajak memahami cara berinvestasi di aset kripto agar tidak keliru dalam mengambil keputusan."Kami bekerja sama dengan ARS Defi guna mewujudkan partisipasi Great Edu terhadap dunia pendidikan dan kewirausahaan," ujar Chief Executive Officer (CEO) PT Greatedu Global Mahardika (Great Edu), Ade Irma Setya Negara, Rabu, 13 April 2022. Kementerian Perdagangan mencatat, nilai transaksi aset kripto di Indonesia pada 2021 melonjak 1.224 persen menjadi Rp859,4 triliun dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar Rp64,9 triliun.Sementara itu, dalam rentang dua bulan, Januari-Februari 2022, tercatat sebanyak Rp83,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 14,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021. Pada Februari 2022, jumlah pelanggan aset kripto yang terdaftar mencapai 12,4 juta orang."Ini merupakan potensi yang besar, masyarakat harus tahu bagaimana cara berinvestasi yang benar. Karena itu, kami bisa mengedukasi masyarakat," tambah Direktur ARS Defi, Egie Septiana.Menurut Ade Irma, dalam mengedukasi masyarakat Great Edu memfasilitasinya dengan membuka kelas. "Setiap kelas maksimal 25 orang. Materi yang diajarkan selain teori tentang apa itu aset kripto juga difasilitasi praktek sampai menjadi entrepreneur," kata dia.Great Edu merupakan platform pendidikan berbasis digital yang fokus sebagai tempat bertumbuh dalam dunia kerja, bisnis, maupun pendidikan. Beberapa materi yang disodorkan di antaranya adalah bagaimana menjadi penulis yang baik, materi fotografi, dan terkini adalah tentang cara berinvestasi di aset kripto.Mengingat konsep yang diusung adalah core value "Quality at Scale", karena itu semua kelas online workshop dan konten video belajar didukung oleh para instruktur terbaik dan profesional. Great Edu juga menyediakan jasa personalized service bagi perusahaan dan lembaga yang ingin melaksanakan pelatihan dan internal training.