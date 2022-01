Perdagangan Pagi, Rupiah Menguat 17 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Pada perdagangan pagi mata uang rupiah menguat. Rupiah bergerak pada rentang Rp14.322 hingga Rp14.335 per USD. Rupiah naik setelah dolar AS (USD) melemah karena ketidakpastian pemulihan global karena tensi geopolitik memanas.Melansir Bloomberg mata uang rupiah naik 17 poin atau 0,12 persen ke level Rp14.333 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.325 per USD.Indeks dolar yang jadi acuan mata uang dolar AS terhadap mata uang global turun 0,02 persen ke level 95,93. Mata uang USD melemah terhadap mata uang dolar Australia, euro, serta poundsterling.Mengutip Antara, Rabu, 26 Januari 2022, indeks Dow Jones Industrial Average terpangkas 66,77 poin atau 0,19 persen menjadi 34.297,73. Indeks S&P 500 kehilangan 53,68 poin atau 1,22 persen menjadi 4.356,45 poin. Indeks Komposit Nasdaq anjlok 315,83 poin atau 2,28 persen menjadi 13.539,30.Dalam pola yang mirip dengan Senin, 24 Januari, saham AS bergerak antara penurunan tajam dan kenaikan moderat. Ekuitas berakhir dengan baik dari posisi terendah sesi, dengan S&P 500 sekali lagi bermain-main dengan mengkonfirmasi koreksi.Ketegangan geopolitik menambah ketidakpastian investor, dengan NATO menempatkan pasukan dalam siaga dan Amerika Serikat menempatkan pasukan dalam siaga tinggi guna menanggapi penumpukan pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina.