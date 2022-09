Lagi Murah Nih! Emas Antam Segini Harganya

Baca juga: Pesona Emas Dunia Dipangkas Lonjakan Imbal Hasil Obligasi AS

(ANN)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik perusahaan BUMN, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan akhir pekan ini terus melemah. Bahkan harga emas sudah menunjukan harga termurah dalam enam bulan terakhir.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 16 September 2022, harga emas Antam berada di level Rp933 ribu per gram, atau turun cukup dalam sebesar Rp9.000 per gram dari harga hari sebelumnya yang sebesar Rp942 ribu per gram.Sedangkan untuk pembelian kembali (buyback) emas Antam pada hari ini dihargai sebesar Rp797 ribu per gram atau turun Rp17 ribu per gramSementara harga perak juga terpanatu turun di harga Rp10.450 per gram, sebelumnya harga perak di hari sebelumnya sebesar Rp10.700 per gram. Untuk perak batangan, Antam menyediakan berbagai ukuran berat, mulai dari 250 gram hingga 10 kilogram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 16 September 2022:Emas batangan 0,5 gram Rp516,5 ribu.Emas batangan 1 gram Rp933 ribu.Emas batangan 2 gram Rp1,8 juta.Emas batangan 3 gram Rp2,68 juta.Emas batangan 5 gram Rp4,44 juta.Emas batangan 10 gram Rp8,82 juta.Emas batangan 25 gram Rp21,93 juta.Emas batangan 50 gram Rp43,79 juta.Emas batangan 100 gram Rp87,51 juta.Emas batangan 250 gram Rp218,51 juta.Emas batangan 500 gram Rp436,82 juta.Emas batangan 1.000 gram Rp873,6 juta.