Analis Prediksi Saham Ini Bisa Lampaui Kinerja Industri

Jakarta: PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE), emiten untuk alat kebutuhan rumah tangga, akan segera menggelar pencatatan perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) pada Senin, 12 Februari 2024 mendatang.Analis Binaarta Sekuritas Valerie Mannuela menyampaikan perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis di bidangnya, dengan ekspektasi rasio Price Earning (PE) berada di bawah rata-rata industri.Industri Peralatan Rumah Tangga memiliki rata-rata rasio PE maksimal sebesar 16,3 kali. Sementara itu, PT Homeco Victoria Makmur Tbk memiliki harga saham perdana sebesar Rp148 per saham."Kami memproyeksikan rasio PE Perseroan akan mencapai sebesar 9,9 kali di 2024P, sehingga PE perseroan lebih rendah dari PER rata-rata industrinya." jelas dia dalam keteranganya, Sabtu, 10 Februari 2024.PT Homeco Victoria Makmur Tbk didirikan pada 2012, dengan fokus utama pada manajemen merek dan penjualan produk peralatan dan perlengkapan rumah tangga di Indonesia."Perusahaan ini memiliki kategori produk yang beragam, termasuk peralatan dapur, peralatan minum dan makan, peralatan masak, alat tulis dan gambar, permainan anak-anak, dan tisu basah. Selain itu, Perseroan juga merupakan perusahaan induk yang memiliki beberapa entitas anak," jelas dia.Dengan lebih dari 12 tahun pengalaman, PT Homeco Victoria Makmur Tbk memiliki jangkauan penjualan yang luas, mencakup hampir seluruh wilayah di Indonesia. Penjualan perseroan melalui pasar modern mencapai 40.000 titik penjualan, sementara di pasar tradisional, lebih dari 700 mitra distribusi turut berperan.Portofolio produk PT Homeco Victoria Makmur Tbk terbagi menjadi tiga segmen: segmen atas, segmen menengah, dan produk massal, dengan beberapa merek terkenal seperti BerlingerHaus, KEI, Scandic, Wiggle, dan lainnya.Selain itu, melalui entitas anaknya, PT Trisinar Indopratama (Technoplast / TSI), perseroan juga menjalin kerja sama bisnis-tobisnis (B2B) dengan merek terkenal seperti BT21, Line, McDonald's, Starbucks, dan lainnya.Dalam hal kinerja keuangan, PT Homeco Victoria Makmur Tbk menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam rasio profitabilitas selama periode 2020 hingga Juli 2023. Perseroan mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 94,70 persen dari 2020 hingga 2022.Perseroan memproyeksikan pendapatan perseroan akan terus bertumbuh dengan target Compounded annual growth rate (CAGR) 2022 hingga 2027 sebesar 29,8 persen dalam setahun atau sebesar Rp1,1 triliun di 2027.Pendapatan LIVE sebesar Rp134 miliar pada Juli 2023. LIVE berhasil meraih laba bersih sebesar Rp19,6 miliar pada periode yang sama. Laba bersih naik pesat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,2 miliar. Dari sisi Debt To Equity Ratio pada Juli 2023 mencapai 0,72x atau dibawah batas maksimal sebesar 1,75x.Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mencetak laba yang terus meningkat. Di sisi lain, kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang juga menunjukkan tren positif, didorong oleh pemulihan laba bersih setelah pajak (Ebitda) yang kuat. Rasio Debt to EBITDA perseroan mencapai 3,06 pada Juli 2023, meningkat dari 1,94 pada akhir tahun 2022."Dengan prospek yang menjanjikan dan posisi yang kuat di pasar peralatan rumah tangga, PT Homeco Victoria Makmur Tbk siap menghadapi pencatatan perdana sahamnya di BEI. Para investor diharapkan dapat mempertimbangkan potensi pertumbuhan jangka panjang yang ditawarkan oleh perusahaan ini," jelas dia.