Teknologi Digital Inovatif, BCA Wakili Indonesia di Asia Pasifik

Jakarta: PT Bank Central Asia Tbk ( BCA ) menjadi bank pertama di Indonesia yang masuk dalam jajaran perusahaan papan atas di kawasan Asia Pasifik dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi digital . Perseroan menyediakan produk dan layanan perbankan yang komprehensif.Teknologi digital yang digunakan perseroan yakni RODEST atau Integrated Robotic System for Automatic EDC Testing, menjadi salah satu inovasi yang mengantarkan BCA meraih Gartner Eye on Innovation Award 2021."Sebuah kehormatan BCA dinobatkan sebagai salah satu perusahaan papan atas di Asia Pasifik dalam inovasi. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami dalam mempertahankan kualitas produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah," ujar Direktur BCA Hendra Lembong, dalam keterangan resminya, Jumat, 12 November 2021.RODEST merupakan inovasi unik dari BCA yang mengintegrasikan Collaborative Robot dengan Robotic Process Automation (RPA) untuk EDC. Robot ini dapat melakukan aktivitas seperti manusia, yaitu menggesek kartu, memilih menu, dan memasukkan PIN. RODEST memungkinkan pengujian EDC lebih cepat, menghasilkan hasil yang lebih akurat, dan menyusun laporan secara real-time."Kehadiran RODEST telah menetapkan standar terobosan untuk tenaga kerja BCA di masa depan, dengan mesin dan kecerdasan buatan yang membantu pekerja melakukan tugas-tugas rutin dan sederhana. Hal ini memungkinkan karyawan BCA untuk fokus pada peningkatan kualitas, sambil memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan inovasi perbankan digital BCA. RODEST telah menjadi solusi bagi kami karena mampu menyederhanakan berbagai tugas, misalnya pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan dalam waktu lima hari, kini menjadi satu hari. Tidak hanya itu, kehadiran inovasi ini pun turut menghemat biaya hingga USD1 juta," tambah Direktur BCA Lianawaty Suwono.Gartner Eye On Innovation Award for Financial Services 2021 diadakan setiap tahun untuk memberikan pengakuan kepada perusahaan dan institusi keuangan atas penggunaan teknologi mereka yang inovatif untuk mendorong inisiatif terbaik di kelasnya. Acara ini mempertemukan para inovator kelas dunia dari Asia Pasifik, Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.Pada Rabu, 27 Oktober 2021, para finalis mempresentasikan inovasi mereka dan pemenang dipilih dari hasil jajak pendapat para professional di industri keuangan melalui acara virtual. Terpilih sebagai pemenang regional Asia Pasific 2021 adalah Ping An Property & Casualty Insurance Company Of China Ltd, dan juga dua pemenang lainnya yaitu BCA dan China Construction Bank."Kami menyadari inovasi merupakan kunci dalam menjalankan sebuah bisnis maupun program, adanya penghargaan ini tentunya akan kian memacu BCA dalam menciptakan inovasi terbaik dalam kelasnya. Kami pun akan senantiasa mendengarkan berbagai insight dari pengguna layanan kami untuk terus berkembang menjadi bank yang inovatif," tutup Hendra.