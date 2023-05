IHSG Tak Gentar Lawan Aksi The Fed

Kenaikan suku bunga





Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau pada penutupan perdagangan hari ini setelah melemah selama dua hari. IHSG menghijau di tengah sentimen kenaikan suku bunga The Fed yang dilakukan kemarin. Padahal, kenaikan suku bunga The Fed bisa berimbas kepada kenaikan suku bunga di negara kawasan Asia.IHSG naik 0,38 persen ke level 6.831 pada penutupan perdagangan Kamis, 4 Mei 2023. Volume perdagangan sebesar 12,3 miliar lembar. Dalam setahun, IHSG sudah minus 5,76 persen.Laju IHSG senada dengan bursa unggulan di kawasan Asia, merespons kenaikan suku bunga The Fed kemarin. Tampak sebagian besar bursa di kawasan Asia naik seperti Filipina (PSEi) naik 1,18 persen. Thailand (SET) naik 0,32 persen. Singapura (Strait Times) naik 0,15 persen. Hang Seng naik 1,39 persen. Tiongkok (Shanghai) naik 0,82 persen, dan Jepang (Nikkei 225) naik 0,12 persen.Federal Reserve AS memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga dana federal atau suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,00-5,25 persen. Dalam konteks tersebut The Fed tetap sangat memperhatikan risiko inflasi.Mengutip Antara, Kamis, 4 Mei 2023, sebagai kenaikan kesepuluh sejak Maret 2022, pengetatan kebijakan moneter yang berkelanjutan sejalan dengan ekspektasi pasar. Namun, ada seruan untuk jeda kenaikan suku bunga karena inflasi AS mereda baru-baru ini dan risiko resesi meningkat.Bursa saham Amerika Serikat (AS) merosot di akhir sesi dan berakhir lebih rendah pada Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Pelemahan terjadi karena Federal Reserve tidak memberikan sinyal yang jelas tentang jeda atau pemotongan kenaikan suku bunga.Mengutip Xinhua, Kamis, 4 Mei 2023, indeks Dow Jones Industrial Average turun 270,29 poin atau 0,80 persen menjadi 33.414,24. Sedangkan indeks S&P 500 turun 28,83 poin atau 0,70 persen menjadi 4.090,75. Indeks Komposit Nasdaq turun 55,18 poin atau 0,46 persen menjadi 12.025,33.Semua dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor energi dan keuangan memimpin penurunan masing-masing 1,92 persen dan 1,19 persen. Sektor kesehatan mencatatkan penurunan paling kecil atau turun 0,11 persen. Federal Reserve AS menaikkan kisaran target untuk tingkat dana federal sebesar 25 basis poin menjadi 5-5,25 persen.