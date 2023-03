Rupiah Melemah Tipis Pagi Ini, Gegara Apa Sih?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal perdagangan Kamis, melemah di tengah aksi ambil untung (profit taking) oleh pelaku pasar.Dikutip dari Antara, rupiah pada Kamis pagi menurun 18 poin atau 0,12 persen ke posisi Rp15.074 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.056 per USD."Rupiah hari ini diperkirakan diperdagangkan melemah terhadap dolar AS karena aksi profit taking oleh pelaku pasar merealisasikan keuntungan dari dolar," kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova saat dihubungi, Kamis, 30 Maret 2023.Rully mengatakan kurs rupiah merosot dipengaruhi pula oleh menguatnya indeks dolar AS ke level 102,85. Indeks dolar AS merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama lainnya, yakni euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.Sementara di sisi lain, para pelaku pasar keuangan juga tengah menunggu data pendapatan konsumer Amerika Serikat (AS) sebagai petunjuk inflasi Maret 2023.Pekan lalu, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, seperti yang diharapkan, tetapi mengambil sikap hati-hati terhadap prospek karena gejolak sektor perbankan. Namun, Ketua Fed Jerome Powell tetap membuka pintu untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut jika perlu.Wakil Ketua Federal Reserve untuk Pengawasan Michael Barr mengatakan bank sentral akan bertanggung jawab penuh atas setiap pengawasan atau kegagalan peraturan yang melibatkan Silicon Valley Bank, yang merupakan yang pertama jatuh di antara bank-bank AS dua minggu lalu, memicu efek domino.Investor mengambil penghiburan dari perjanjian First Citizens BancShares untuk membeli semua simpanan dan pinjaman bank Silicon Valley Bank yang gagal, dan fakta tidak ada masalah lebih lanjut yang muncul di perbankan global dalam sesi terakhir.Rully memproyeksikan, kurs rupiah hari ini bergerak pada kisaran Rp15.055 per USD hingga Rp15.125 per USD.Kemarin, rupiah ditutup meningkat 29 poin atau 0,20 persen ke posisi Rp15.056 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.085 per USD.