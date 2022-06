Pacu Bisnis, CIMB Niaga Optimalkan Kantor Cabang Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus berinovasi menghadirkan kantor cabang digital guna melengkapi layanan yang diberikan melalui kantor cabang dan beragam channel lainnya. Terbaru, CIMB Niaga meluncurkan Digital Lounge yang berlokasi di Blok M Plaza, Jakarta Selatan.Head of Digital Banking, Branchless and Partnership CIMB Niaga Bambang Karsono Adi menyatakan, pembukaan Digital Lounge sejalan dengan strategi digitalisasi CIMB Niaga untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan layanan nasabah."Digital Lounge merupakan pelopor kantor cabang digital yang kami perkenalkan sejak 2013. Melalui fasilitas Digital Lounge, nasabah bisa melakukan berbagai aktivitas perbankan secara mandiri di perangkat berbasis layar sentuh yang disediakan," kata Bambang, dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 11 Juni 2022.Adapun di antara layanan yang dapat dilakukan nasabah di Digital Lounge yaitu membuka tabungan baru melalui mesin Self Service Banking (SSB). Dengan berbekal KTP Elektronik, pembukaan rekening hanya membutuhkan waktu lima menit dan sudah langsung mendapatkan kartu debit.SSB juga bisa digunakan untuk mengganti Kartu Debit/ATM nasabah yang hilang atau rusak, dan dapat digunakan untuk pengkinian data nasabah sehingga lebih praktis dan instan. Pengalaman bertransaksi yang menyenangkan juga dapat dicoba nasabah dengan memanfaatkan fasilitas video banking."Kami berharap layanan dan produk yang tersedia di Digital Lounge Blok M Plaza dapat menjadi pilihan menarik bagi nasabah dan masyarakat, khususnya para pengunjung mall dan masyarakat yang transit di Stasiun MRT Blok M,” ujar Bambang.Di sisi lain, CIMB Niaga mencatat perolehan laba bersih konsolidasi sebesar Rp1,2 triliun pada kuartal pertama 2022 atau naik 19,9 persen tahun ke tahun (YoY). Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, laba bersih yang mencapai Rp1,2 triliun ini sekaligus meneruskan kinerja yang solid sejak 2021."Pertumbuhan positif pada pendapatan operasional, pengelolaan biaya operasional yang baik, dan pembentukan cadangan yang lebih rendah mendorong kinerja di kuartal I-2022," kata dia.Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) CIMB Niaga berada pada posisi yang kuat masing-masing sebesar 23,1 persen dan 76,1 persen per 31 Maret 2022. Total aset mencapai Rp307,4 triliun per 31 Maret 2022, sehingga CIMB Niaga mempertahankan posisinya sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia dari sisi aset.Total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp237,3 triliun dengan rasio CASA sebesar 63,6 persen, sejalan dengan komitmen berkelanjutan Bank untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan para nasabah melalui layanan perbankan digital terkini dan meningkatkan customer experience.