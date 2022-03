Rupiah Unjuk Gigi ke Rp14.392 per USD

Mengutip Bloomberg, Selasa, 8 Maret 2022,



Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah ditutup melemah 28 poin atau setara 0,19 persen ke level Rp14.414 per USD. Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini dibandingkan penutupan sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Selasa, 8 Maret 2022, rupiah menguat 31,50 poin atau setara 0,22 persen ke level Rp14.392 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya. Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp14.380-Rp14.395 per USD dengan year to date return 0,84 persen.Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah ditutup melemah 28 poin atau setara 0,19 persen ke level Rp14.414 per USD.

Berdasarkan data

, rupiah menguat di level Rp14.379 per USD. Sementara, kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah menguat pada level Rp14.411 per USD dibanding posisi sebelumnya Rp14.383 per USD.

Adapun dolar AS terangkat oleh arus

lantaran Amerika Serikat dan Eropa mempertimbangkan untuk melarang impor minyak mentah Rusia.

Indeks dolar, yang mengukur nilai greenback terhadap enam mata uang global lainnya, terakhir naik 0,33 persen pada 99,24.

Euro melemah 0,7 persen terhadap dolar pada 1,08575 dolar AS di tengah kekhawatiran harga-harga energi yang lebih tinggi akan memicu stagflasi dan memukul ekonomi Eropa.

Sementara nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat 22 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp14.393 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.415 per dolar AS.Yahoo Financesafe haven