Kurs Rupiah Meroket Pagi Ini

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terus melaju ke zona hijau. Mata uang Garuda ini mengikuti pergerakan dolar AS yang rebound.Mengutip Bloomberg, Selasa, 15 Februari 2022, rupiah terus menguat hingga 45,5 poin atau setara 0,32 persen menjadi Rp14.280 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan di level Rp14.313 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan pagi ini. Padahal, pada penutupan perdagangan kemarin sempat berada di posisi Rp14.326 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.268-Rp14.316 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,12 persen. Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.335 per USD. Indeks dolar AS sebelumnya berhasil rebound pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Kenaikan ini imbas kekhawatiran invasi Rusia ke Ukraina disertai rencana kenaikan suku bunga secara agresif.Mengutip Antara, Selasa, 15 Februari 2022, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,4 persen pada 96,3090 setelah mencapai 96,4410, tertinggi sejak 1 Februari.Dolar sedikit berubah terhadap yen Jepang di 115,57, sementara dolar juga hampir datar terhadap franc Swiss di 0,9252 franc. Terhadap dolar, euro turun 0,4 persen pada 1,1301 dolar. Di pasar mata uang kripto, bitcoin naik 0,2 persen di sekitar USD42.169.Indeks sempat melonjak lebih jauh dalam di perdagangan sore setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak rakyat Ukraina untuk mengibarkan bendera negara itu di gedung-gedung dan menyanyikan lagu kebangsaan secara serempak pada 16 Februari.Komentar itu menakuti investor hingga melarikan diri ke mata uang safe haven dolar tetapi indeks dolar dengan cepat turun dari level tertinggi itu.