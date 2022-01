RUPSLB PermataBank Setujui Pengangkatan Wakil Direktur Utama Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Pemegang saham PT Bank Permata Tbk (PermataBank) menyetujui agenda yang diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) . Adapun pada RUPSLB, para pemegang saham menyetujui pengangkatan Meliza Musa Rusli sebagai Wakil Direktur Utama PermataBank yang baru.Pelaksanaan RUPSLB diselenggarakan secara aman dan efisien di kantor pusat PermataBank dengan mengikuti semua prosedur pencegahan virus covid-19 yang diwajibkan oleh pemerintah dan regulator dengan ditunjang fasilitas eASY.KSEI yang digunakan sebagai aplikasi untuk pelaksanaan RUPSLB secara elektronik.Dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Januari 2022, sebelum pelaksanaan RUPSLB, Meliza telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum bergabung ke PermataBank, Meliza menjabat sebagai Chief of Group Digital Strategy dan Chief of Corporate Development di PT Astra International Tbk.Meliza juga memiliki pengalaman yang luas di industri keuangan, antara lain pernah menjabat sebagai Head of Investment Banking, Goldman Sachs di Indonesia, serta Country Head of Financial Services Group di Accenture.Dengan pengangkatan Meliza maka susunan Direksi PermataBank menjadi sebagai berikut:Direktur Utama: Chalit Tayjasanant.Wakil Direktur Utama: Meliza Musa Rusli.Direktur: Abdy Dharma Salimin.Direktur: Lea Setianti Kusumawijaya.Direktur: Darwin Wibowo.Direktur Kepatuhan: Dhien Tjahajani.Direktur Unit Usaha Syariah (UUS): Herwin Bustaman.Direktur: Djumariah Tenteram.Direktur: Dayan Sadikin.Direktur: Suwatchai Songwanich."Kami sangat senang menyambut Meliza di PermataBank dan keluarga besar Bangkok Bank," kata Komisaris Utama PermataBank Chartsiri Sophonpanich.Menurutnya Dewan Komisaris PermataBank berkeyakinan penuh Meliza akan dapat memanfaatkan pengalamannya yang luas di sektor jasa keuangan dalam negeri dan internasional serta kepemimpinannya dalam transformasi digital yang sukses untuk membantu memposisikan PermataBank sebagai bank pilihan bagi nasabah, bagi mitra bisnis, dan pelaku fintech."Kami yakin beliau akan memainkan peran kunci dalam membantu PermataBank menjadi bank universal terkemuka di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjadikan PermataBank sebagai waralaba deposito dan kekayaan terkemuka, dan pemimpin dalam inovasi digital serta mitra ekosistem pilihan untuk bisnis dan pemain di bidang teknologi," pungkasnya.