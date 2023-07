Berikut Sentimen Penggerak Indeks dan Saham-Saham Pilihan

Indeks PMI





Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) diprediksi akan meningkat lagi pada hari ini. Keyakinan ini timbul dari kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) dalam negeri dan kuatnya perekonomian di dalam negeri sehingga mengerek laju IHSG Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih menuturkan dari dalam negeri kedatangan wisatawan asing di Indonesia melonjak 166,42 persen YoY menjadi 945 ribu pada Mei 2023, di tengah pemulihan berkelanjutan di sektor pariwisata karena ekonomi dibuka kembali sepenuhnya dari pembatasan akibat pandemi.Kedatangan internasional didominasi oleh pengunjung dari Malaysia 77,90 persen, Singapura 264,02 persen, dan Australia 229,70 persen. Pada lima bulan pertama tahun ini, kedatangan wisatawan melonjak 312,91% dari periode yang sama 2022.Tahun lalu, kedatangan wisatawan melonjak 251,3 persen menjadi 5,47 juta, melebihi target pemerintah sebesar 3,6 juta pengunjung, didukung oleh peningkatan perjalanan global. Negara Asia Tenggara telah menetapkan target lebih dari 7 juta pengunjung di tahun ini.Dari mancanegara, Indeks PMI sektor hasa Australia versi Judo Bank turun menjadi 50,3 pada Juni 2023 dari 52,1 pada bulan sebelumnya. Ini menandai bulan ketiga berturut-turut sektor jasa di Australia berada pada level ekspansi, meskipun pertumbuhannya cenderung melambat.Di sisi lain, penjualan ritel di Australia meningkat 0,7 peraen MoM menjadi 35,52 miliar dolar Australia pada Mei 2023, Ini adalah peningkatan terkuat dalam perdagangan ritel Australia sejak Januari 2023. Dari Singapura, Indeks PMI menurut S&P Global turun ke level terendah dalam tiga bulan di 54,1 pada Juni 2023 dari 54,5 pada bulan sebelumnya. Namun, menandakan bulan kelima berturut-turut ekspansi dalam aktivitas sektor swasta di tahun ini.Berikut saham-saham pilihan dari Ajaib Sekuritas:TBIGBuy: Rp2.020.TP: Rp2.080.Stop loss:TBIG anggarkan belanja modal (capex) di 2023 sebesar Rp3 triliun yang dialokasikan untuk menambah jumlah menara dan jaringan fiber optic. Dana capex yang telah digunakan per Maret 2023 sebesar Rp750 miliar untuk membangun 165 menara, 143 kolokasi, serta fiber optic. Adapun per Maret 2023 tenancy ratio TBIG mencapai 1,87 kali.SMDRBuy: Rp398.TP: Rp410.Stop loss:SMDR akan menebar dividen dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp491,26 miliar atau setara dengan Rp30 per saham. Jika diakumulasikan pada harga closing per 5 Juli, maka yield sebesar 7,5 persen. Secara sektoral sektor transportasi menguat 16,96 persen (YtD) per 5 Juli. Hal ini ditopang oleh tarif logistik yang meningkat seiring naiknya permintaan. Di sisi lain harga komoditas energi telah mengalami penurunan berpotensi mengurangi biaya.ACESBuy: Rp640TP: Rp660Stop loss:Solidnya konsumsi domestik berpotensi meningkatkan same store sales growth (SSSG) ACES dengan target pertumbuhan lima persen dan target pendapatan sebesar 10 persen di sepanjang 2023. ACES juga menganggarkan belanja modal (capex) senilai Rp200 miliar-Rp300 miliar untuk melakukan ekspansi dengan menambah 10-15 gerai di 2023.