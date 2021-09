Penutupan Perdagangan: Dolar AS Takluk di Hadapan Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Rabu terpantau menguat ketimbang pada pembukaan pagi tadi di level Rp14.295 per USD. Mata uang Garuda kokoh di area positif di tengah rencana The Fed memberlakukan pengetatan kebijakan atau tapering.Mengutip Bloomberg, Rabu, 29 September 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore ditutup menguat tipis sebanyak 0,14 persen atau setara 20 poin ke posisi Rp14.292 per USD. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.292 hingga Rp14.322 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.246 per USD.Sementara itu, dolar AS melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari 10 bulan pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), mengikuti kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS. Investor melihat ke depan ke Federal Reserve yang mungkin mengurangi pembelian aset pada November dan kenaikan suku bunga kemungkinan akan menyusul. .Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun yang dijadikan acuan mencapai puncak tiga bulan, dan terakhir naik empat basis poin pada 1,5253 persen. Kenaikan imbal hasil dipercepat setelah bank sentral AS berubah hawkish pada pertemuan kebijakan moneter minggu lalu, memperkuat pandangan pasar untuk tapering Fed yang lebih cepat dari perkiraan."Imbal hasil umumnya bergerak lebih tinggi karena ekspektasi inflasi yang meningkat membebani daya tarik relatif obligasi pemerintah, tetapi naik lebih cepat di Amerika Serikat karena para pedagang bertaruh Federal Reserve akan bergerak lebih cepat daripada rekan-rekan globalnya," kata Kepala Strategi Pasar Cambridge Global Payments Karl Schamotta, di Toronto."Perbedaan suku bunga condong ke dolar, melemahkan imbal hasil rendah dan memberi tekanan pada ekonomi dengan kebutuhan pinjaman yang signifikan," tambahnya.Pada perdagangan sore di New York, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya mencapai level tertinggi sejak awal November dan terakhir naik 0,3 persen pada 93,719. Kepala Penjualan Valas di Mizuho, Neil Jones, mengatakan penghindaran risiko memperburuk pergerakan pasar mata uang, yang membuat saham-saham Wall Street turun.Euro turun 0,1 persen versus dolar di 1,1681 dolar. Di awal sesi, euro mencapai level terendah enam minggu di 1,1668 dolar, setelah komentar dari Menteri Keuangan AS Janet Yellen, mengatakan bahwa inflasi AS pada akhir tahun akan mendekati 4,0 persen, dua kali lipat dari target Fed."Salah satu tema yang tampaknya mendapatkan daya tarik adalah bahwa pasar berada di titik puncak untuk menilai kembali jalur siklus pengetatan Fed," tulis ahli strategi ING dalam sebuah catatan kepada klien.