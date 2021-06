Bank Sinarmas Perkuat Keamanan IT Hadapi Risiko Siber

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Sinarmas Tbk berupaya memperkuat sistem keamanan sistem informasi teknologi (IT) dari kejahatan siber . Pasalnya, ancaman keamanan di industri jasa keuangan cukup tinggi."Dari sisi Bank Sinarmas, karena ini sangat penting makanya kita bangun unit kerja sendiri dengan orang-orang khusus yang latar belakang pendidikannya di IT security," kata Direktur Digital Banking Bank Sinarmas Soejanto Soetjijo dalam keterangan resminya, Rabu, 23 Juni 2021.Sebagai upaya melindungi data tersebut, Bank Sinarmas memiliki framework security yang dibantu oleh konsultan internasional. Setelah diaudit, Soejanto menyebut nilai yang diperoleh Bank Sinarmas melebihi rata-rata di industri jasa keuangan.Direktur Utama Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo mengatakan pihaknya menyadari semakin pesat perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pula ancaman resiko keamanan informasi yang akan terjadi khususnya di bidang transaksi."Untuk itu Bank Sinarmas bersinergi bersama Politeknik Siber dan Sandi Negara memberikan edukasi mengenai keamanan siber di era perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat, dengan harapan kita semua dibekali dengan ilmu dan pengetahuan tentang teknologi keamanan siber," ungkapnya.Kegiatan WRECK-IT yang dilakukan secara rutin tahun ini mengusung tema 'Exploiting the Cyber, Catching the Vulnerabilities, Securing the State'. WRECK-IT terdiri dari dua rangkaian acara, yaitu Capture The Flag (CTF) Competition dan webinar bersama para ahli di bidangnya.Kompetisi CTF yang berbasis pwnlab diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai daerah. Tujuan kompetisi CTF adalah memperkenalkan mengenai masalah-masalah keamanan yang timbul dikarenakan kerawanan sistem dalam bentuk challenge-challenge dalam CTF."Hal ini juga sejalan dengan misi Bank Sinarmas yakni meningkatkan kemampuan Informasi Teknologi (IT) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka memberikan layanan terbaik melalui payment system yang lengkap," pungkas dia.(Des)