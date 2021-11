Garap Pasar Dubai, Bos OJK Harap BSI Pecut Perkembangan Industri Keuangan Syariah RI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dubai Financial Services Authority (DFSA) memperluas kerja sama guna memperkuat pengawasan dan pengembangan industri syariah Indonesia . Hal itu dimulai dengan pembukaan kantor representatif PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di Dubai yang akan membuka peluang bagi investor Dubai berinvestasi di Tanah Air.Terkait hal tersebut, Chief Executive Officer of Dubai International Financial Center (DIFC) Arif Amiri menyerahkan letter of incorporation kepada BSI yang menandakan dengan akta pendirian tersebut BSI resmi menjadi bagian dari DIFC dan bersiap memajukan industri perbankan syariah global."Saya harap BSI dapat mengoptimalkan sumber dayanya di kantor yang baru didirikan di Dubai ini untuk memperluas pasar," ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, di Kantor Pusat DFSA, dalam keterangan resminya, Jumat, 5 November 2021.Selain itu, lanjutnya, Wimboh berharap langkah BSI ini dapat mendukung transaksi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan produk dan layanan syariah guna memperoleh tingkat daya saing global yang lebih tinggi dan mempercepat perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia."OJK akan terus mendukung dan melakukan komunikasi serta pertukaran informasi dengan DFSA dan DIFC untuk memastikan pengawasan yang baik dan efektif terhadap operasional BSI di Dubai," tegasnya.Adapun per September 2021, total aset institusi keuangan syariah tumbuh sebesar 17,32 persen (yoy) dengan nilai nominal USD132,7 miliar atau setara Rp1.901,1 triliun. Terdiri dari aset perbankan syariah sebesar USD43,58 miliar atau sekitar Rp624,4 triliun.Kemudian pasar modal syariah (sukuk dan reksa dana) dengan nilai nominal sebesar USD80,95 miliar atau setara dengan Rp1.159,8 triliun, serta Lembaga Keuangan Non Bank Syariah sebanyak USD8,16 miliar atau sekitar Rp116,9 triliun.Pada periode yang sama, pembiayaan bank umum syariah mencatat pertumbuhan sebesar 6,80 persen (yoy). Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional sebesar 2,21 persen (yoy).Ketahanan perbankan syariah juga berhasil dipertahankan selama masa pandemi covid-19, yang ditunjukkan oleh permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 23,17 persen dan risiko pembiayaan yang stabil dengan NPF gross 3,23 persen.Di tataran global, perdagangan industri halal Indonesia telah mendapatkan momentum, dengan transaksi sebesar USD3 miliar pada 2020.