Kenaikan Bunga Fed Bakal Tersandung Inflasi AS

Jakarta: Inflasi tahunan AS terakselerasi ke level 7,5 persen pada Januari 2022 atau tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kenaikan inflasi tersebut akan membatasi rencana penaikan suku bunga acuan ( Fed Fund Rate ) sebesar 50 bps pada Maret 2022."Biaya energi, terutama gasoline yang mengalami kenaikan harga hingga 40 persen, berkontribusi paling besar (27 persen) terhadap inflasi AS. Ditambah, Presiden AS baru saja menandatangani Executive Order (OE) yang melarang impor minyak, LNG, dan batu bara dari Rusia sebagai sanksi untuk memaksa Rusia menghentikan agresi militernya terhadap Ukraina," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, Kamis, 10 Maret 2022.Ia menjelaskan tingginya inflasi AS