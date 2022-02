BTN Bidik Dana Kelolaan Prioritas Rp45,9 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN ) me-relaunch layanan BTN Prioritas dengan menargetkan bisa meraup dana sebesar Rp45,9 triliun pada tahun ini. Angka tersebut naik dibandingkan perolehan tahun lalu yang sebesar Rp41,4 triliun.Direktur Distribution and Retail Funding BTN Jasmin mengatakan, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi terus meningkat di Indonesia baik melalui reksa dana, pasar saham maupun surat berharga lainnya. Namun banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai menginvestasikan uang mereka secara baik."Kami di BTN ingin bisa membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka secara baik. Untuk itulah BTN menghadirkan kembali BTN Prioritas dengan konsep yang baru yakni Defining Your Priority dalam memenuhi kebutuhan nasabah," ujar Jasmin dalam konferensi pers peluncuran dan relaunching BTN Prioritas, Rabu, 2 Februari 2022.Dengan hadirnya wajah baru BTN Prioritas, Jasmin berharap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ditargetkan tumbuh double digit bisa tercapai. Selain itu, juga bisa mendorong kenaikan fee based income perseroan.Jasmin mengungkapkan, perseroan menyadari setiap nasabah memiliki prioritas yang berbeda dalam setiap aspek kehidupan. Itulah sebabnya BTN Prioritas hadir untuk memberikan solusi finansial dan layanan yang relevan dan berkesinambungan untuk setiap Nasabah BTN Prioritas."Defining Your Priority juga merupakan semangat baru dari BTN Prioritas agar Nasabah memiliki kebebasan memilih kebutuhan dan layanan prioritas yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Nasabah dapat menikmati kebebasan sesungguhnya dengan berbagai layanan spesial dan penawaran ekslusif dari BTN Prioritas dan jadilah pribadi yang istimewa karena kebebasan memilih adalah arti sesungguhnya dari nasabah prioritas," papar Jasmin.Menurut Jasmin, BTN Prioritas akan meningkatkan layanan dan menghadirkan inovasi-inovasi terbaru dari segi variasi produk, manfaat terbaik, privilege serta layanan istimewa melalui produk dana, investasi, dan proteksi yang beragam, serta loyalty program, dan priority service. Dari action plan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan Nasabah BTN Prioritas, sehingga semakin mempercayakan BTN Prioritas dalam mengelola finansial Nasabah."Keberadaan PLUS by BTN Prioritas ini merupakan upaya untuk menerjemahkan customer value proposition sehingga dapat dengan nyata dinikmati manfaatnya oleh nasabah. Nasabah dapat memilih dan menentukan sendiri loyalty reward yang dibutuhkan," tambah Kepala Divisi Wealth Management BTN Frengky Rosadrian.Frengky menuturkan saat ini ada berbagai produk bagi nasabah BTN Prioritas, yaitu DPK, investasi ataupun wealth product. Saat ini jenis produk investasi yang menjadi andalan adalah produk reksa dana saham dan pendapatan tetap. Untuk DPK, perseroan menghadirkan tabungan dan deposito dalam mata uang rupiah dan valuta asing.Sedangkan, untuk investasi BTN Prioritas menawarkan berbagai macam instrumen investasi untuk mengelola keuangan nasabah dengan produk obligasi dan berbagai macam pilihan reksa dana di antaranya money market fund, fixed income fund, balanced fund, dan equity fund.BTN Prioritas juga menggandeng tujuh mitra manager investasi yaitu PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Danareksa Investment Management, PT Manulife Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Trimegah Asset Management Indonesia, dan PT Schroder Investment Management Indonesia.Sementara untuk produk proteksi, BTN Prioritas bekerja sama dengan tiga mitra bisnis bancassurance yaitu PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan PT Zurich Topas Life.