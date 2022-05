Woo-Yeul Lee Resmi Jadi Dirut KB Bukopin yang Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: PT Bank KB Bukopin Tbk sukses menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 dengan salah satu keputusan yaitu menetapkan Woo Yeul Lee sebagai Direktur Utama KB Bukopin. Woo Yeul Lee sebelumnya pernah menjabat sebagai Chief Strategic Officer (CSO) dan Chief Human Resource Officer untuk KB Financial Group.Ia akan efektif menjabat sebagai direktur utama setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No 27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.Selain itu, Woo Yeul Lee juga pernah menjabat sebagai IT Group Head KB Kookmin Bank. Dalam perjalanan karirnya, beliau merupakan tokoh dibalik suksesnya proyek pengenalan sistem ‘Next Generation Banking System (NGBS)’ yang mampu mendorong peningkatan efektivitas kerja di KB Kookmin Bank.Karenanya, beliau dinilai sebagai orang yang tepat yang akan mengaplikasikan pengalaman suksesnya untuk membawa NGBS ke bank KB Bukopin. KB Bukopin menyatakan bahwa direktur utama yang baru Woo-Yeul Lee kaya akan pengalaman selama masa karirnya di KB Financial Group."Serta memiliki berbagai kemampuan di bidang-bidang yang menjadi kunci dalam sebuah bank, seperti strategi, SDM, IT, risiko, dan sebaginya," tuturnya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 Mei 2022.Lee juga dinilai sebagai direktur utama yang paling tepat untuk dapat memimpin percepatan proses normalisasi Bank KB Bukopin melalui pengenalan sistem NGBS, perbaikan manajemen risiko, dan sebagainya. Peningkatan tingkat kesehatan, penguatan kemampuan bisnis, dan menjadi bank yang dicintai nasabah menjadi arah utama manajemen KB Bukopin yang baru.Kemudian mendorong evolusi KB Bukopin menjadi bank yang melayani nasabah dengan cepat, aman, dan nyaman akan menjadi salah satu visi Woo Yeul Lee di Bank KB Bukopin.