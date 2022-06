AAJI: Penetrasi Asuransi Jiwa Masih Rendah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Wiroyo Karsono menyebutkan penetrasi asuransi jiwa di Indonesia masih relatif rendah dan tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Penetrasi asuransi jiwa di Indonesia itu sangat-sangat rendah jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita,” katanya dalam Media Gathering bersama AAJI, dikutip dari Antara, Kamis, 30 Juni 2022.Wiroyo menuturkan industri asuransi jiwa di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga jika dilihat dari sisi rasio asset to Gross Domestic Product (GDP) densitas termasuk penetrasinya.Ia mengatakan densitas atau rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia untuk produk industri asuransi jiwa pada 2020 hanya sebesar USD54 atau Rp761.670 per tahun.Sementara tingkat penetrasinya hanya mencapai 1,2 persen untuk rasio pendapatan premi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 7,8 persen untuk rasio tertanggung perorangan terhadap jumlah penduduk.Kemudian, rasio asset terhadap PDB sektor keuangan di Indonesia juga cenderung lebih rendah dibanding negara-negara di kawasan ASEAN termasuk mengenai industri asuransi.Secara rinci, untuk banking asset to GDP Indonesia sebesar 59,5 persen, capital market capitalization to GDP sebesar 45,1 persen, insurance aset to GDP sebesar 5,8 persen dan pension fund to GDP sebesar 6,9 persen.Hal itu tergolong rendah jika dibandingkan dengan Malaysia yakni banking asset to GDP sebesar 206 persen, capital market capitalization to GDP sebesar 121,4 persen, insurance aset to GDP sebesar 20,3 persen, dan pension fund to GDP sebesar 59,9 persen.Sedangkan banking asset to GDP Fillipina sebesar 100,6 persen, capital market capitalization to GDP sebesar 88,6 persen, insurance asset to GDP sebesar 8,5 persen, dan pension fund to GDP sebesar 3,5 persen.Kemudian jika dilihat secara rinci pada densitas industri asuransi jiwa di Indonesia per tahun meliputi USD59 pada 2016, USD73 pada 2017, USD58 pada 2018, USD58 pada 2019, dan USD54 pada 2020.Densitas itu rendah dibanding Malaysia yang sebesar USD298 pada 2016, USD339 pada 2017, USD361 pada 2018, USD380 pada 2019, dan USD415 pada 2020.Selanjutnya, jika dilihat melalui tingkat penetrasi industri asuransi jiwa di Indonesia secara rinci meliputi 1,3 persen terhadap PDB pada 2016, 1,4 persen PDB 2017, 1,3 persen PDB 2018, 1,2 persen PDB 2019, dan 1,2 persen PDB 2020.Tingkat penetrasi itu turut rendah dibandingkan Malaysia yang 3,2 persen terhadap PDB 2016, 3,3 persen PDB 2017, 3,3 persen PDB 2018, 3,4 persen PDB 2019, dan empat persen PDB 2020.