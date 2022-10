Kondisi Masih Tak Kondusif, Hari Ini Rupiah Diramal Lanjutkan Keterpurukan

"Faktor-faktor yang menekan rupiah masih sama seperti kemarin yaitu ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS yang agresif hingga akhir tahun ini karena bank sentral AS lebih memprioritaskan pengendalian inflasi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi," ujar Ariston, dilansir dari Antara, Selasa, 11 Oktober 2022.



Sedangkan nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi melemah, masih tertekan ekspektasi pengetatan moneter yang agresif oleh bank sentral Amerika Serikat. Rupiah pagi ini melemah 13 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp15.331 per USD ketimbang posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.318 per USD.

"Selain itu, bayang-bayang resesi global mendorong pelaku pasar mengalihkan sebagian asetnya ke aset aman di dolar AS," kata Ariston.

Sedangkan inflasi inti diperkirakan meningkat menjadi 6,5 persen (yoy) dari bulan sebelumnya 6,3 persen (yoy). Presiden Fed Chicago Charles Evans mengatakan inflasi jauh lebih persisten daripada yang diperkirakan oleh bank sentral AS.

Ariston memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak di kisaran level Rp15.280 per USD hingga Rp15.350 per USD. Pada Senin, 10 Oktober, rupiah ditutup melemah 67 poin atau 0,44 persen ke posisi Rp15.318 per USD dibandingkan dengan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.251 per USD.

Dolar AS menguat karena investor memperkirakan data inflasi pekan ini kemungkinan menunjukkan tekanan harga tetap tinggi di ekonomi terbesar dunia itu. Data AS yang akan dirilis pada Kamis, 13 Oktober, diperkirakan menunjukkan inflasi akan mencapai 8,1 persen (yoy) September, turun dari 8,3 persen (yoy) pada Agustus.Namun, dia mencatat, The Fed mungkin masih dapat menurunkan inflasi tanpa kenaikan tajam dalam pengangguran dan tanpa mendorong ekonomi ke dalam resesi. Data AS menunjukkan pengangguran secara tak terduga turun dan ekonomi menambahkan lebih banyak pekerjaan daripada yang diperkirakan pada September.