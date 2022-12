Yuan Menguat terhadap Dolar AS

baca juga: Yuan Melonjak terhadap Dolar AS





Beijing: Mata uang yuan melonjak 369 basis poin menjadi 6,9606 terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis, 8 Desember 2022, berbalik naik tajam dari penurunan 229 basis poin menjadi 6,9975 sesi sebelumnya.Menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok, di pasar spot valuta asing Tiongkok , dikutip dari Antara, Kamis, 8 Desember 2022, mata uang yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar 2,0 persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank pada setiap hari kerja.Yuan menguat setelah dolar AS sedikit melemah terhadap sebagian besar mata uang utama dunia pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga dapat mendorong ekonomi AS ke dalam resesi. Sementara pelonggaran pembatasan covid di Tiongkok menopang yuan.Beberapa eksekutif bank AS bersiap untuk ekonomi yang memburuk tahun depan. Di antara mereka, CEO Bank of America Brian Moynihan mengatakan kepada investor di konferensi keuangan Goldman Sachs, penelitian bank menunjukkan pertumbuhan negatif pada paruh pertama 2023.Beberapa investor telah mengantisipasi Fed akan segera memperlambat laju pengetatan suku bunga, tetapi data ketenagakerjaan, jasa dan pabrik AS yang positif baru-baru ini telah menambah ketidakpastian investor atas prospek kebijakan Fed. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku lagi ketika bertemu minggu depan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.