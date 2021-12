Menguat Tipis, Kurs Rupiah Pagi Ini di Level Rp14.220/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini terpantau menguat dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Selasa, 28 Desember 2021, rupiah menguat empat poin atau setara 0,03 persen ke level Rp14.220 per USD. Kemarin, rupiah ditutup pada level Rp14.229Rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.220-Rp14.229 per USD. Sementara year to date (ytd) return sebesar 1,24 persen.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat tipis pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Pelaku pasar yang menilai kasus varian Omicron tengah melonjak. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama naik 0,07 persen menjadi 96,0910.Mengutip Xinhua, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1325 dibandingkan dengan USD1,1333 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3440 dari USD1,3419 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7239 dibandingkan dengan USD0,7248.Sedangkan dolar AS dibeli 114,90 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 114,44 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9176 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9180 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2796 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2809 dolar Kanada.